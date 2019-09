Italia Under 19, Armini protagonista contro l’Olanda: «Sempre un onore» – FOTO

Nicolò Armini è sceso in campo nella gara tra Italia e Olanda dell’Under 19. Il difensore della Lazio è subentrato a Gozzi al 46′

«Sempre un onore», Armini ha commentato così il suo ingresso in campo con la maglia della Nazionale azzurra. Il campionato si è fermato, i giocatori hanno potuto difendere i colori dei propri paesi, un’occasione anche per i più piccoli come Nicolò. Il giovane difensore della Lazio è stato scelto dal ct Bollini per subentrare a Gozzi, nella gara tra Italia e Olanda Under 19, poi tutta la sua soddisfazione è finita sui social. Il tabellino finale ha registrato un pareggio beffardo, gli azzurrini infatti sono stati raggiunti per due volte: alla rete di Fagioli ha risposto Tinber e Zirkzee a quello di Petrelli.