Italia Under 21, i convocati: c’è il laziale Maistro

Il giovane Fabio Maistro, acquistato in estate dalla Lazio, sta impressionando nella sua esperienza alla Salernitana, tanto da meritarsi la seconda chiamata in Under 21

La Lazio lo ha acquistato dal Rieti in estate per poi girarlo alla Salernitana. Fabio Maistro a una settimana dal suo primo gol in Serie B, è stato convocato per la seconda volta in Under 21 da Paolo Nicolato. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Davide Bettella (Pescara), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Pellegrini (Cagliari), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Fabio Maistro (Salernitana), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers), Moise Bioty Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).