Italia Under19, nuova chiamata per Armini: «Felice per la nuova convocazione»

Altra chiamata per il biancoceleste Nicolò Armini in vista degli impegni della Nazionale Under19 di Bollini

Un’altra convocazione per Nicolò Armini, il biancoceleste è infatti stato chiamato da Alberto Bollini in vista degli impegni dell’Italia Under 19 dal 13 al 19 novembre contro: Malta, Cipro e Slovacchia.

L’aquilotto ha espresso la sua felicità tramite Instagram: «Felice per la nuova convocazione in Nazionale».

ia

Di seguito la lista completa:

Portieri: Edoardo Corvi (Parma), Ludovico Gelmi (Atalanta), Giacomo Pozzer (Inter);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Federico Bonini (Virtus Entella), Lorenzo Colombini (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Fabio Ponsi (Fiorentina);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Ghislandi (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Federico Marigosu (Cagliari);