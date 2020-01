Italia Under 19, Armini: il difensore della Lazio convocato da Bollini

Nicolò Armini, capitano della Lazio Primavera, è stato convocato da Bollini per il test dell’Italia Under 19 contro la Spagna

Una giovane promessa per il futuro. Nicolò Armini, capitano della Lazio Primavera e qualche presenza in prima squadra, è una garanzia anche per la Nazionale azzurra. Il giovane difensore, infatti, è stato inserito nella lista dei convocati da Bollini per il test contro la Spagna, in programma per il 15 gennaio alla Ciudad del Futbol di Madrid.

Di seguito l’elenco pubblicato sul sito della FIGC:

Portieri: Alessandro Russo (Sassuolo), Stefano Turati (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Riccardo Calafiori (Roma), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Davide Ghislandi (Atalanta), Micheal Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina), Destiny Iyenoma Udogie (Hellas Verona);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Simone Panada (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Heubang Tongya (Juventus);

Attaccanti: Matias Fonseca (Inter), Roberto Piccoli (Atalanta), Edoardo Vergani (Inter).