Italia Under 17, Corradi chiama tre biancocelesti per gli Europei

Corradi allenatore dell’Italia Under 17, ha convocato per i prossimi impegni della Nazionale ben tre giocatori della Lazio. Gli azzurri infatti parteciperanno ai campionati europei dei categoria, che prenderanno il via il 18 maggio in Israele

Si tratta del portiere Magro, del difensore Milani e del centrocampista Troise, grandi protagonisti con l’aquila sul petto.