Italia U21, Pochesci: «Eliminazione? Una cosa vergognosa» Le parole dell’allenatore

Intervistato da TMWRadio, l’allenatore, Sandro Pochesci, ha commentato l’eliminazione dell’Italia U21 dall’Europeo.

LE PAROLE- Siamo usciti con una squadra fortissima e non si sa il perché. E’ una cosa vergognosa, è una squadra che poteva arrivare in finale, perderla magari ma giocando bene. Finchè faremo sempre giocare stranieri, questo è il risultato. La Serie C è piena di talenti ma non gli si dà l’opportunità di giocare. Questo lo sanno tutti ma nessuno fa niente. La gente che oggi comanda il calcio italiano deve andare a casa