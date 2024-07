Italia U19, Corradi: «Il calcio di oggi è uno sport per atleti. La prima squadra è un lavoro, c’è competizione». Le parole del tecnico

L’Italia Under 19 di Bernardo Corradi dopo due partite dell’Europeo di categoria ha già la certezza del primato nel girone. L’ex attaccante della Lazio ha parlato ai microfoni della Gazzetta della Sport.

PAROLE– «Il calcio di oggi è uno sport per atleti. Trent’anni fa se non avevi grandi doti fisiche ma avevi la tecnica, a calcio giocavi. Oggi no, gli attaccanti devono saper difendere e i difensori saper attaccare, anche chi è dotato tecnicamente deve avere qualità atletiche non banali. O sei come Pafundi, che al talento che gli ha dato il Signore abbina delle doti di velocità estreme ».

SU PAFUNDI– «Pure lui sta lavorando parecchio sul fisico: baricentro basso, difficile da buttare giù… Pafundi merita, come tutti, la possibilità di giocare e sbagliare, si migliora solo attraverso gli errori. Differenze tra Pafundi che gioca in Svizzera e Chiarodia e Mané nella Bundesliga? Non ne vedo di enormi. Sa dove si vedono le differenze? Tra chi gioca e s’allena stabilmente in prima squadra e chi no: ritmo più alto, diversa attenzione ai particolari. La prima squadra è un lavoro, una battaglia, niente scherzi né cali di tensione, se gioco io non giochi tu, c’è competizione ».