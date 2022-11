Italia U19, Bollini: «La qualificazione agli Europei è meritata»

Alberto Bollini, CT dell’Italia U19 ed ex Lazio, ha commentato la qualificazione agli Europei di categoria: le sue parole

Alberto Bollini, CT dell’Italia U19 ed ex Lazio, ha commentato la qualificazione agli Europei di categoria: le sue dichiarazioni.

«É una qualificazione strameritata, perché arrivata al termine di un girone in cui la squadra ha mostrato grande carattere dopo una sconfitta incredibile come quella contro l’Estonia. Da quando abbiamo iniziato il nostro cammino, ho visto una crescita continua nell’armonia del gruppo e nella didattica, e giocare il girone a settembre per noi è stato penalizzante, anche perché questi ragazzi per via dello stop per il covid non hanno potuto disputare l’Europeo Under 17 e hanno anche perso diverse occasioni di misurarsi a livello internazionale. Ora proseguiamo il nostro lavoro con fiducia sapendo che a marzo avremo un obiettivo da raggiungere».