Italia, tutti i nomi per il post Mancini: le ultime

Mancini sì o Mancini no? Il CT deve sciogliere la riserve mentre si fanno già i nomi dei possibili sostituti. I dettagli

Mancini sì o Mancini no? Questo è il dilemma. La scelta del Ct non è ancora chiara e si saprà soltanto dopo la sfida con la Turchia. Intanto è già partito il toto nomi per il suo successore.

Tre Campioni del Mondo si contenderebbero il ruolo di commissario tecnico: su tutti Cannavaro coadiuvato da Lippi, poi leggermente dietro anche Gattuso e Pirlo. Tre nomi altisonanti, giovani e che potrebbero portare una ventata di freschezza all’Italia. Lo riporta il Corriere dello Sport.