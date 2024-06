Italia-Turchia, i CONVOCATI di Spalletti: un giocatore della Lazio va in tribuna. Le ultime in vista della gara di stasera

Tutto pronto per il primo test della Nazionale italiana di Spalletti in vista di Euro 2024, che vedrà gli azzurri scendere in campo stasera alle 21 contro la Turchia. Diramata la lista dei convocati dal ct, che non vedrà Ivan Provedel tra i disponibili, per una questione di portieri convocabili, mentre regolarmente tra i convocati Mattia Zaccagni. Ecco la lista

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Buongiorno, Mancini, Darmian, Calafiori, Bellanova, Bastoni, Cambiaso, Gatti.

Centrocampisti: Ricci, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Cristante, Fagioli, Folorunsho.

Attaccanti: Retegui, Raspadori, Chiesa, Orsolini, Zaccagni, El Shaarawy