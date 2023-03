Italia, tanta Lazio nella maxi lista di Mancini: ecco chi

Diramata la maxi lista per le convocazioni di Roberto Mancini: tanta Lazio, con ben cinque giocatori tra i possibili convocati

Testa ai prossimi impegni per Roberto Mancini e la nazionale italiana. Il CT ha diramato una maxi lista di papabili convocati per gli impegni di fine marzo. La lista sarà poi dimezzata fino ad arrivare a 27-28 giocatori.

Molti nomi arrivano da casa Lazio, uno su tutti Immobile, che potrebbe recuperare in extremis per l’impegno con l’Italia. Possibilità di vedere anche Provedel, ormai nel giro della Nazionale. Poche chance invece per Romagnoli, Zaccagni, Casale e Cancellieri, comunque inseriti nella maxi lista del CT.