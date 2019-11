Italia Svizzera: Mancini e Petkovic, due ex biancocelesti all’Olimpico

Italia Svizzera, l’esordio degli Europei del 2020 sarà anche la sfida tra Mancini e Petkovic, due ex biancocelesti

Italia-Svizzera sarà la gara d’esordio della Nazionale per i prossimi Europei del 2020. La data è fissata al 12 giugno giorno in cui si disputerà il primo match all’Olimpico.

Sarà bello, anche per i tifosi della Lazio, vedere il ritorno di Vladimir Petkovic allo stadio Olimpico unito con la presenza in panchina di Roberto Mancini. Due ex allenatori biancocelesti che in un modo o nell’altro hanno messo la firma per sempre sulla storia della Lazio.