Italia, Stendardo: «Non mi faccio condizionare dalla sconfitta, il percorso è positivo, e Rovella...»

Le parole di Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, dopo la partita di Nations League persa dall’Italia contro la Francia

Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, ha parlato a RadioSei della partita di ieri dell’Italia in Nations League contro la Francia. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Non mi faccio condizionare dal risultato di ieri. Percorso positivo, ma contro certe squadre la differenza si vede. La Francia è stata superiore. Problema in attacco? Sono i giocatori che fanno la differenza, Spalletti sta cercando di trovare una soluzione ma un conto è giocare in Italia e un altro in nazionale. Siamo coperti in tutti i ruoli, ma manca un attaccante che faccia la differenza. La squadra però gioca bene ed è aggressiva, si sono fatti passi in avanti. Guendouzi e Rovella? Buona prova di entrambi. Il primo molto attento, ha giocato in un centrocampo fisico. Forse l’unico neo sul gol di Cambiaso. Il secondo ha dato intensità. Entrambi vivono un ottimo momento di forma e sono funzionali al progetto Lazio. Vecino ha caratteristiche diverse. Rovella fa bene le due fasi, è un giocatore forte ma rispetto ai tre è quello che rimane più indietro».