Spalletti Italia: «Rimorsi o rimpianti? Un giochino che non faccio»

Le parole di Luciano, ct degli Azzurri, in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Italia ad Euro 2024

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Italia dagli Europei. Di seguito le sue parole.

RINGRAZIAMENTI – «Ringrazio i tifosi della vicinanza e dell’amore, i calciatori per la disponibilità e la professionalità a mettere in campo quello che gli chiedevo e lo staff federale per la qualità e disponibilità nel trovare soluzioni a ogni problema. Mi dispiace non aver fatto vedere il loro livello di qualità».

RIMORSI O RIMPIANTI – «Rimorsi o rimpianti? È un giochino che non faccio, indietro non si può tornare. Ho sbagliato qualcosa, ho tentato di ringiovanire la squadra e lo farò ancora di più in futuro».

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM