Italia, si valutano altri oriundi: le ipotesi sul tavolo. Retegui e Zapelli non saranno gli unici oriundi convocati dalla Nazionale

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana Retegui e Zapelli, entrambi apprezzati molto dalla Lazio, non saranno gli unici oriundi convocati dalla Nazionale italiana.

Il pressing è su Gianluca Prestianni classe 2006, ma non solo nella lista si stanno valutando altri tre profili, quelli di: Federico Gattoni difensore del Siviglia e in prestito al San Lorenzo, Nicolas Capaldo centrocampista del Salisburgo e Gabriel Strefezza esterno del Lecce. La Figc è già al lavoro per la naturalizzazione di questi tre giocatori.