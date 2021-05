Nazionale, l’Italia passeggia con San Marino: finisce 7-0

L’Italia supera San Marino con un netto e perentorio 7-0 in amichevole. Buone indicazioni per il commissario tecnico della Nazionale Mancini

Serata di amichevole per la Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri hanno superato con un netto e perentorio 7-0 San Marino.

I primi due gol arrivano nel primo tempo, con Bernadeschi e Ferrari a segno. Nella ripresa l’Italia si scatena e trova la rete in ben cinque occasioni, con Politano, autore di una doppietta, Belotti, Pessina e ancora Bernardeschi. Qualche buona indicazione per Roberto Mancini. Il conto alla rovescia per gli Europei è ormai partito.