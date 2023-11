Italia, Provedel sugli scudi a Coverciano. Il video postato dal ritiro della Nazionale

Giornata di allenamento in quel di Coverciano, per l’Italia di Luciano Spalletti, in vista di quella che sarà la sfida decisiva di lunedi contro l’Ucraina.

Sugli scudi, il portiere della Lazio, Ivan Provedel, come si evince da questo video postato sul profilo Instagram della Nazionale.