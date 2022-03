Italia, tra i cinque pilastri di Mancini c’è anche Immobile

Sono cinque i pilastri di Mancini, in vista del possibile doppio impegno per le qualificazioni ai Mondiali: tra questi c’è Immobile

Ogni formazione si fonda su basi solide, e la Nazionale di Roberto Mancini non è da meno. Il c.t. ha dei pilastri che sono pronti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, a fare il “doppio turno” in questi spareggi in caso di vittoria stasera contro la Macedonia del Nord.

Donnarumma ovviamente inamovibile tra i pali nonostante il momento difficile con il PSG. Verratti e Jorginho sono l’anima della squadra, la prima pietra su cui si è fondata l’idea del c.t. del doppio play appena arrivato sulla panchina dell’Italia. Poi ci sono Berardi e Immobile, entrambi sicurissimi del posto in attacco. A loro basteranno i cinque giorni tra una partita e l’altra per ricaricare le pile. Mancini si fida di loro.