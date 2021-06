Italia, un giocatore della Lazio in gol all’Europeo dopo 25 anni

Ciro Immobile è andato in gol con l’Italia nella gara inaugurale di Euro2020: è un grande traguardo anche per la Lazio

L’Italia batte per 3-0 la Turchia nella gara inaugurale di Euro2020 e tra i protagonisti della squadra di Roberto Mancini c’è senza dubbio Ciro Immobile, autore del secondo gol. Con la sua rete, il numero 17 azzurro ha dato una grande gioia a tutto il Paese, ma soprattutto ai tifosi della sua Lazio.

Infatti, come riportato anche da Giuseppe Pastore sul proprio profilo Twitter, erano 25 anni che un giocatore biancoceleste non segnava con gli Azzurri in competizioni ufficiali come Europeo o Mondiale. L’ultimo a farlo fu Pierluigi Casiraghi, che l’11 giugno 1996 mise a segno una doppietta contro la Russia agli Europei inglesi. Allora, il cammino della squadra guidata da Sacchi si concluse al girone: speriamo che questa rete a tinte biancocelesti sia di buon auspicio per arrivare fino in fondo.