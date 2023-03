Italia, Bobo Vieri: «Non bisogna parlare quando si gioca, ci si capisce al volo». Ecco cosa ha detto l’ex attaccante azzurro

Durante una delle scorse puntate della Bobo Tv, Vieri, ex attaccante di Inter e Lazio, ha detto la sua sulle critiche rivolte alla Nazionale italiana e alle scelte del ct Mancini. Le sue parole:

PAROLE– «Non bisogna parlare quando si gioca a calcio, ci si capisce al volo. Allora quando vai all’estero senza sapere la lingua non puoi giocare? Sono cazzate che vi mettono in testa, sono minchiate. Quando ero a Torino, Mondonico chiamava me che ero del ’73 e non quelli del ’71 in Primavera. Mi diceva che ero più forte di tutti e mi ha fatto esordire in A quell’anno. Ognuno deve fare il suo mestiere. Come ho fatto un gol con la Juve, in Nazionale hanno mandato via tutti e mi hanno fatto giocare titolare. In Italia non piace la novità, non è accettata. Mancini già quando giocava non si cacava nessuno. Fa di testa sua e fa bene. Tanto paga lui. Pafundi non gioca nell’Udinese e sti c***i. Lui lo chiama perché secondo lui ha qualità incredibili. Retegui gioca titolare, vuol dire che gli altri non sono all’altezza in questo momento. Mancio vuole giocare a calcio. Quando uno è bravo, gli altri rosicano »