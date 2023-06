Italia, Marchetti critico su Mancini: «Esclusione Zaccagni? Questioni extra campo hanno inciso» Le parole del giornalista

Ai microfoni di TMW, il giornalista Sky, Luca Marchetti, ha voluto commentare la sconfitta dell’Italia contro la Spagna e l’esclusione di Mattia Zaccagni dai convocati, autore di una stagione strepitosa con la Lazio.

NAZIONALE– La Nazionale invece ci rende più pessimisti, dopo la vittoria dell’Europeo che ci ha riempito di orgoglio l’Italia è regredita come un gambero. C’è contraddizione nelle scelte di Mancini, è vero che stiamo cercando il talento. Lì davanti c’è solo Immobile, dietro non abbiamo elementi importanti e anche lui ha caratteristiche particolari che non gli hanno permesso di rendere sempre al meglio in Nazionale. Anche dietro abbiamo qualche buon giocatore, mentre la caratura europea è a centrocampo. Fino a dove può arrivare però il lavoro di Mancini se non c’è il talento? Abbiamo sempre avuto giocatori di talento, la vera domanda a cui non ho risposta è ‘dove sono finiti i talenti italiani?

ZACCAGNI– Su Zaccagni sono d’accordo, però lì sappiamo che ci sono delle questioni extra campo che hanno inciso. A parte l’esterno della Lazio, però, non vedo chi altro avrebbe dato una mano ed è stato lasciato a casa. Ricordo che nel 2002 abbiamo lasciato a casa Baggio. Qualcosa è cambiato