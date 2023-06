Italia, Mancini punta su Zaccagni: l’idea del CT. Il biancoceleste farà parte della spedizione per Euro 2024

Come riporta il Corriere dello Sport il bomber della Lazio, Mattia Zaccagni, escluso dalla lista dei convocati della Nazionale italiana per la Nations League, sarà reintegrato nel gruppo a partire da settembre.

Il biancoceleste sarà uno dei tasselli fondamentali della squadra che tenterà l’assalto al prossimo Europeo che si disputerà nell’estate 2024 in Germania. Per la final four il Mancini ha preferito puntare su coloro che sono stati decisivi per la conquista di questo traguardo. Lo ha spiegato esplicitamente all’attaccante capitolino durante il definitivo chiarimento al Forte Village.