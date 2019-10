Italia, Mancini: «Eriksson e Boskov le mie fonti d’ispirazione!»

Mancini ha parlato nella conferenza stampa di oggi

Roberto Mancini, CT della nostra Nazionale, ha parlato quest’oggi nella consueta conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico marchigiano.

GLI ISPIRATORI DEL CT – «Noi siamo umani e facciamo errori in continuazione. Uno migliora facendo errori e non ripetendoli più. Ogni giorno è importante per migliorare e serve per insegnare a questi ragazzi. Non ho avuto tanti allenatori: solo due e per tanti anni ovvero Boskov ed Eriksson. E’ chiaro che mi ispiri a loro», conclude così Mancini.