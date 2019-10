ITALIA Mancini: «Ecco chi farò debuttare in futuro» – VIDEO

ITALIA Il video della conferenza stampa di Mancini: il c.t. azzurro ha svelato i nomi dei calciatori che debutteranno nelle prossime gare

Nel corso della conferenza stampa, il c.t. Roberto Mancini ha parlato anche del futuro. La Nazionale Italiana ha staccato in anticipo il biglietto per EURO 2020, può quindi concedersi la possibilità di testare alcuni giocatori. Ecco le parole rilasciate ai giornalisti presenti: «Essere fra le teste di serie all’Europeo è un risultato importante. Saranno inseriti nel gruppo ragazzi nuovi, che io voglio vedere da vicino in partite importanti. Parlo di Tonali che non ha ancora esordito, ma anche Castrovilli e Di Lorenzo. Ovviamente ce ne sono anche altri, sarà impossibile chiamarli tutti».