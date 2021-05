Italia, Mancini e un attacco variegato: tutti i possibili tridenti della Nazionale

TRIDENTI AZZURRI – Detto che il ruolo di prima punta al centro del tridente di Mancini se lo giocheranno di volta in volta Belotti e Immobile, sugli esterni il c.t. avrà l’imbarazzo della scelta. I tre d’attacco “titolari” potrebbero essere Insigne a sinistra, il bomber della Lazio al centro e Federico Chiesa a destra, ma il Mancio potrà muoversi in tutta libertà. L’esterno della Juventus potrebbe essere dirottato a sinistra, come fatto con successo anche in bianconero, con Berardi a sinistra. E proprio sull’out mancino, il commissario tecnico potrà scegliere tra un mazzo di rose di tutto rispetto: oltre a Chiesa e Berardi, ci saranno anche Bernardeschi, che Mancini ha subito indicato come uno dei suoi preferiti e l’ipotetico Matteo Politano. Insigne-Immobile-Chiesa, ma anche Chiesa-Belotti-Berardi o Insigne-Immobile-Bernardeschi; tante opzioni possibili e tutte di livello, con l’ala del Napoli pronto a dire la sua anche a partita in corso. Un attacco variegato quello della Nazionale italiana che di certo non pecca in qualità.