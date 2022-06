Italia, Mancini: «Anche qualche mese fa nessuno credeva in noi»

Mancini: «Ci serve tempo, non possiamo risolvere tutto in pochi mesi». Le dichiarazioni del ct azzurro

Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport poco prima di Italia-Germania.

GARA – «L’Italia deve fare la sua partita, giocare a calcio e mettere in difficoltà i tedeschi. Non sarà semplice. Loro sono una formazione straordinaria e noi dovremo cercare di fare il nostro gioco».

50 IN AZZURRO – «Pensavo fosse un po’ meglio perché 50 gare sono tante. Fa piacere ma sono comunque 50».

PROBLEMI – «Ci vuole un po’ di tempo. Se noi pensiamo di risolvere tutto in qualche mese, no. A volte si inizia a creare quella chimica fra i giocatori come accaduto qualche mese fa quando nessuno credeva in quella squadra. L’Italia ha sempre avuto giocatori che hanno fatto un po’ di storia del calcio».