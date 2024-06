Italia, Lippi FIDUCIOSO: «Spalletti ha grandi capacità, spero di tornare negli stadi in Germania…» Le parole dell’ex ct

Intervistato dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l’ex ct, Marcello Lippi, ha parlato in vista di Euro 2024:

«Ho una grande fiducia in questa squadra e nel suo c.t. Quest’Italia mi piace. E ho fiducia nella saggezza, nell’intelligenza e nelle capacità di Spalletti che ha fatto vedere la sua bravura nel Napoli e non solo. Io e Luciano siamo grandi amici: so che mi stima tantissimo, e la cosa è reciproca. Farà bene. La Nazionale sta crescendo, seguirò tutte le partite con grande entusiasmo. Non sono mai ritornato negli stadi in Germania, specie a Dortmund, magari capiterà in futuro o proprio per questo Europeo»