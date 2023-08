Italia, inizia il toto Ct: ecco i favoriti per il dopo Mancini, dimessosi oggi dall’incarico

Arrivano come un fulmine a ciel sereno le dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico dell’Italia, con la FIGC già al lavoro per trovare il sostituto.

Secondo Sky Sport i due nomi in pole per sostituirlo sarebbero quelli degli ex campioni del mondo Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro. Ma attenzione anche a profili di grido e attualmente liberi come Conte e Spalletti. Ultima suggestione di Gravina, quella dell’ex campione del Mondo. Fabio Grosso