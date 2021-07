Italia Inghilterra, tutta la Lazio tifa davanti alla tv FOTO

Italia Inghilterra, i calciatori della Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore tifano gli Azzurri davanti alla tv

Sono milioni i tifosi italiani davanti alla tv, in patria e all’estero. L’appuntamento con la finale tra Italia e Inghilterra è imperdibile e serve tutto l’appoggio agli Azzurri in vista del match di Wembley.

Come dimostra la foto postata dai canali social della Lazio, anche i calciatori biancocelesti in ritiro ad Auronzo di Cadore guardano la partita in tv.