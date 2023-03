Italia Inghilterra, scelto l’arbitro del match: la designazione

L’Italia sfiderà domani l’Inghilterra in una gara valida per le qualificazioni ad Euro2024: ecco l’arbitro della sfida del Maradona

Tornerà in campo domani l’Italia di Roberto Mancini, pronta a sfidare l’Inghilterra nel primo match del gruppo C per le qualificazioni agli Europei del 2024.

A dirigere la sfida sarà il serbo Srdjan Jovanovic, coaudiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovia. Il quarto uomo sarà invece Novak Simovic nel ruolo di quarto uomo . Al VAR Tomasz Kwiatkowski. AVAR da Piotr Lasyk.