Italia Inghilterra, Ravanelli sicuro: «Ho paura solo dell’arbitro»

Fabrizio Ravanelli si è detto spaventato dell’arbitraggio che sarà in vista della finale tra Italia e Inghilterra

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e della Lazio e della Nazionale italiana, in una intervista a Il Mattino ha parlato della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra dicendosi preoccupato solo dell’arbitraggio.

«Che partita mi aspetto? Molto attenta e controllata perché entrambe le squadre avranno grande rispetto l’una dell’altra. Ecco perché mi aspetto possa essere una sfida con pochi gol ma tatticamente molto interessante. E giocare a Wembley potrebbe essere un vantaggio per noi. Noi abbiamo giocatori di esperienza come Bonucci e Chiellini, e per gli inglesi quel clima può diventare più oppressione che pressione. Ma in realtà ho paura che la tavola sia già apparecchiata per la festa dell’Inghilterra. Mi spaventa solo l’arbitro. Quel rigore contro la Danimarca era inesistente, una cosa scandalosa».