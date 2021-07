Italia Inghilterra, Azzurri sotto all’intervallo. Immobile in ombra

Italia Inghilterra, Azzurri sotto all’intervallo colpiti a freddo dopo due minuti dal gol di Shaw. Immobile poco servito e in ombra

Comincia malissimo la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Gli Azzurri infatti sono sotto all’intervallo, colpiti dopo due minuti dal gol di Shaw, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo da Di Lorenzo.

Serve una reazione, che per il momento c’è stata in parte. La squadra di Mancini non ha sofferto particolarmente i Tre Leoni, che dopo il gol hanno agito in contropiede. Solo un’occasione per Chiesa, bravo a ritagliarsi lo spazio per calciare dal limite, seppur a lato. Per Immobile pochi palloni sporchi e una mezza opportunità con un tiro murato da Stones.