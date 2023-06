Italia, Immobile fuori contro l’Olanda? La scelta di Mancini per la finalina di Nations League

Intervenuto nella conferenza stampa pre Italia–Olanda, Roberto Mancini ha svelato chi giocherà in attacco tra il capitano della Lazio, Ciro Immobile e Retegui.

LE PAROLE- Retegui gioca sicuro domani. Era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi, non sono al 100%. Nei giorni in cui abbiamo lavorato abbiamo cercato di recuperare… è una partita importante, cerchiamo di vincere anche se non c’è il primo posto in ballo