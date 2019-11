Italia, Immobile e Acerbi convincono appieno Mancini

Ciro Immobile e Francesco Acerbi hanno conquistato il CT Mancini

Ciro Immobile e Francesco Acerbi hanno conquistato il CT Mancini a suon di ottime prestazioni. Il Mancio è rimasto particolarmente soddisfatto dalle prestazioni di Acerbi che ha superato anche il rossonero Romagnoli nelle gerarchie azzurre. Ecco quanto riportato dalla rassegna stampa a cura di Radiosei.

IMMOBILE – Soltanto Robert Lewandowskie Harry Kane hanno fatto meglio dell’attaccante della Lazio. Dei due bomber hanno risonanza soprattutto le gesta con Polonia ed Inghilterra: basti pensare che il centravanti del Tottenham è andato a segno dieci volte nelle ultime sei partite del girone di qualificazione europea. Questi gol l’hanno portato a quota 20, mentre l’attaccante del Bayern Monaco è più in alto di sette lunghezze. Il numero 17 di Inzaghi precede Sterling, Belotti e Cristiano Ronaldo.

ACERBI – Il centrale milanese domenica si troverà di fronte la propria ex squadra, il Sassuolo. Simone Inzaghi lo voleva a tutti i costi, e spinse la dirigenza ad alzare la posta in palio per portare Acerbi nella Capitale. Mai soldi furono spesi meglio. Il difensore è più che una garanzia per la Lazio.