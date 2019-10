Italia-Grecia, l’Olimpico prepara la festa: attesi 50 mila spettatori

L’Italia di Mancini giocherà allo stadio Olimpico di Roma la gara contro la Grecia davanti ad un pubblico di circa 50 mila persone

A distanza di quattro anni dall’ultima volta, l’Italia di Roberto Mancini giocherà allo stadio Olimpico di Roma la gara delle qualificazioni per gli Europei con la Grecia, davanti ad un pubblico, secondo le previsioni, di circa 50 mila persone. Come riporta calcioefinanza.it, sono già 40 mila i biglietti venduti, ed il numero è destinato a crescere. Gli Azzurri non giocano nella Capitale dal 13 ottobre 2015, anche allora in una partita di qualificazione agli Europei, ma contro la Norvegia. Di quella squadra sabato ci saranno solo tre reduci: Bonucci, Sirigu ed El Shaarawy.