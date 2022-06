Italia Germania 1-1: Kimmich risponde a Pellegrini. Acerbi in campo per 90′

L’Italia si rialza solo parzialmente dalla sconfitta contro l’Argentina e pareggia contro la Germania al Dall’Ara

Dopo la brutta sconfitta contro l’Argentina a Wembley, l’Italia si rialza solo parzialmente contro la Germania nella prima giornata di Nations League. Al Dall’Ara finisce 1-1.

Dopo un primo tempo con luci ed ombre, nella ripresa gli azzurri giocano bene e passano in vantaggio con Pellegrini dopo un’azione personale di Gnonto. La gioia dura poco visto che passati pochi secondi Kimmich pareggia i conti al termine di un’azione confusa in area. Il punteggio rimane così fissato fino al triplice fischio. Acerbi in campo per tutto il mach.