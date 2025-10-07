Italia, Gattuso: «I sostituti di Politano e Zaccagni? Abbiamo preso queste scelte perché giocheremo due partite diverse»

Italia, le dichiarazioni del ct azzurro Gattuso in conferenza: «I sostituti di Politano e Zaccagni? Abbiamo preso queste scelte perché…»

Dall’aula magna di Coverciano, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha presentato le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali: l’11 ottobre contro l’Estonia e il 14 ottobre contro Israele. La Nazionale, radunatasi ieri sera al centro tecnico federale, si prepara a due impegni cruciali partendo dal secondo posto nel gruppo I. Le chance di insidiare la capolista Norvegia restano però limitate, anche a causa di una differenza reti nettamente favorevole alla formazione scandinava.

CAMBI – «I sostituti di Politano e Zaccagni (Lazio ndr)? Abbiamo preso queste scelte perché giocheremo due partite completamente diverse. Nella prima partita andremo in un modo e nell’altra in maniera differente. I giocatori che sono arrivati ci daranno una grossa mano. Ahanor e Tresoldi? Parliamo di loro da un po’, sono giocatori che potranno vestire questa maglia e ci stiamo lavorando. Vedremo cosa si può fare. Chiesa? Gli parlo tanto, sa cosa penso ma non è ancora al cento per cento, deve risolvere delle problematiche. Cambiaghi e Nicolussi? Il primo è bravo sia avanti che dietro, il secondo ha qualità come vertice basso, ero curioso di vederlo».

ATTACCANTI – «Attaccanti? I numeri dicono che stanno facendo bene, anche a livello di buon umore. Poi vedremo atleticamente come va. Raspadori esterno all’Atletico? Anche io l’avevo usato in quella posizione. Per me le coppie esterne sono lui e Cambiaghi».

