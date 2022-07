Italia femminile, Gravina: «C’è dispiacere e amarezza, ora pensiamo al Mondiale»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato dell’eliminazione ai gironi dell’Europeo dell’Italia femminile

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, al suo arrivo al Consiglio federale del Coni ha parlato dell’eliminazione dell’Italia femminile ai gironi dell’Europeo.

DELUSIONE – «C’è molto dispiacere, soprattutto per le ragazze. Dopo tanti giorni di preparazione, non centrare una qualificazione su cui avevamo puntato moltissimo un po’ di amarezza la dà. Dobbiamo accantonare la delusione, a breve avremo due appuntamenti importanti per centrare il Mondiale 2023. Sapevamo che la prima fase dell’Europeo era difficile, forse non ce l’aspettavamo così complicata, ora puntiamo alla qualificazione al Campionato del Mondo, al resto penseremo dopo.

Affiancare un doppio alla c.t. Bertolini? Ragionando così, vogliamo il male della Nazionale. Abbiamo già tensioni esterne legate a un’eliminazione molto rapida, accompagnata anche da un senso di colpa delle atlete e della c.t.».