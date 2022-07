Italia femminile, Girelli: «All’Europeo per scrivere nuove pagine di storia»

L’attaccante dell’Italia femminile Girelli ha parlato in vista dell’esordio all’Europeo

Cristiana Girelli, bomber dell’Italia femminile, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato in vista dell’esordio all’Europeo in programma domenica contro la Francia.

EUROPEO – «Di alto livello. I quarti del Mondiale sono un’etichetta che ci teniamo appiccicata volentieri però ha ragione Milena Bertolini, la nostra c.t.: è passato. È tempo di andare avanti. Non siamo più le stesse del 2019 ma l’entusiasmo è immutato. C’è grande voglia di scrivere pagine di calcio nuove».

NAZIONALE FAVORITA – «L’Inghilterra, che viene dalla feroce delusione degli uomini l’anno scorso a Wembley con l’Italia di Mancini. In seconda fascia c’è anche la Francia, che avrei preferito affrontare più avanti, non al debutto. Sarebbe stato un ingresso più morbido».