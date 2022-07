Italia Femminile, Gama: «Critiche giuste. Sull'Islanda...»

Sara Gama ha parlato della brutta sconfitta rimediata dall’Italia Femminile contro la Francia: le sue parole con la testa all’Islanda

Intervistata da Sky, Sara Gama ha parlato così dell’Italia Femminile, impegnata agli Europei di categoria:

«Ci sono tre partite, una è andata male perché abbiamo approcciato male, ma ormai è archiviata. Non aiuta pensare quello che è stato, dobbiamo trasformarlo in un bagaglio che serva per il futuro. Le critiche? Le prime ad essere critiche siamo noi stesse, ma se sono critiche costruttive sono sempre ben accette. Non dobbiamo comunque aspettarci noi troppo da noi stesse, ci siamo abituate a uno standard altissimo, anche oltre ai nostri limiti. Islanda? Ha giocatrici importanti ed è una squadra molto fisica. Dobbiamo scendere in campo convinte, anche nei contrasti. Poi dovremo esprimere nostre qualità. Adesso concentriamoci su di noi, correggendo il nostro atteggiamento».