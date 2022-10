Italia Femminile, Bertolini: «Brasile avversario di assoluto livello»

Milena Bertolini, CT dell’Italia Femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brasile: le sue parole

Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Italia Femminile e Brasile:

«Giocheremo in uno stadio ricco di fascino contro un avversario di assoluto livello, non vediamo l’ora che inizi la partita, tra meno di un anno in Australia e Nuova Zelanda troveremo squadre di questa caratura: se vogliamo continuare a crescere dobbiamo necessariamente confrontarci con nazionali di primissima fascia. Pia Sundhage è un’allenatrice molto brava, portandola sulla propria panchina la federazione brasiliana ha fatto un grande acquisto, nella rosa hanno giocatrici piene di talento, ma ora grazie a lei la squadra è migliorata molto anche dal punto di vista dell’organizzazione di gioco».