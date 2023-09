Italia, Evani: «Immobile? La Nazionale ha sempre creduto in lui» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato dai microfoni di TMW, Alberico Evani, ha parlato del ruolo di Ciro Immobile in Nazionale.

LE PAROLE- «Qual è il suo problema? Non lo so. È un giocatore in cui la Nazionale ci ha creduto sempre. Anche quando non faceva gol è stato importante per l’Italia. Il fatto di non trovare oggi tanti attaccanti è perché le squadre italiane, le big, hanno tutti stranieri. Ci sono dei giovani che stanno venendo fuori e spero ci puntino di più le società»