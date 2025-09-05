Italia Estonia: debutto di Gattuso in panchina! Ecco lista dei convocati, la decisione sui biancocelesti

Italia Estonia: debutto del ct Gattuso in panchina! Ecco lista dei convocati, la decisione sui giocatori della Lazio

L’amichevole tra Italia ed Estonia segnerà l’inizio ufficiale dell’era Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. L’ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006, celebre per la sua grinta e il carisma in campo, è pronto a guidare la Nazionale con un approccio diretto e intenso, puntando su compattezza, aggressività e spirito di gruppo.

Per questa prima uscita, il nuovo commissario tecnico ha dovuto fare a meno di alcuni elementi importanti. Non sono stati convocati il portiere Marco Carnesecchi, giovane talento dell’Atalanta, il difensore Leoni, il centrocampista del Bologna Fabbian e Daniel Maldini, trequartista del Monza e figlio d’arte. A queste assenze si aggiunge quella pesante di Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, costretto a lasciare il ritiro di Coverciano a causa di un problema muscolare.

Tra i pali, Gattuso si affida a tre certezze: Gianluigi Donnarumma, leader e capitano del Paris Saint-Germain, Alex Meret, portiere affidabile del Napoli, e Guglielmo Vicario, protagonista in Premier League con il Tottenham. In difesa spiccano nomi come Raoul Bellanova, terzino rapido del Torino, Federico Dimarco, specialista nei cross dell’Inter, e Alessandro Bastoni, elegante centrale mancino. Completano il reparto giocatori di esperienza come Giovanni Di Lorenzo e Gianluca Mancini, insieme a giovani in crescita come Riccardo Calafiori e Andrea Cambiaso.

A centrocampo, il commissario tecnico potrà contare sulla regia di Manuel Locatelli e Nicolò Rovella, sulla completezza di Sandro Tonali e sull’energia di Nicolò Barella. Non mancano incursori come Davide Frattesi e esterni offensivi come Riccardo Orsolini, pronti a dare imprevedibilità alla manovra.

In attacco, Matteo Politano e Mattia Zaccagni garantiranno velocità e fantasia sulle fasce, mentre Mateo Retegui e Giacomo Raspadori offriranno soluzioni diverse in area di rigore. Moise Kean, con la sua fisicità, e il giovane Pio Esposito completano un reparto offensivo ricco di alternative.

La sfida contro l’Estonia sarà più di un semplice test: rappresenterà il primo banco di prova per valutare la capacità di Gattuso di trasmettere la sua mentalità vincente e di plasmare una squadra capace di unire solidità difensiva e gioco propositivo. I tifosi azzurri attendono di vedere una Nazionale rinnovata, pronta a ripartire con entusiasmo e determinazione.