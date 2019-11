Italia, delegazione azzurra a Venezia con i rappresentanti del Comune – FOTO

Italia, una delegazione della nazionale azzurra si è recata a Venezia insieme al presidente Gravina in questo momento molto difficile per la città

«All’arrivo a Venezia, una delegazione azzurra guidata dal presidente Gravina, insieme al capo delegazione della Nazionale Vialli e a Donnarumma hanno fatto visita al centro città con i rappresentanti del Comune, per testimoniare la vicinanza della Figc alla cittadinanza».