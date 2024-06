Italia Croazia, Zazzaroni e la STOCCATA che non ti aspetti: nel mirino QUEL calciatore

Italia-Croazia, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha criticato l’opinione pubblica che vorrebbe titolare Fagioli: le dichiarazioni

Ivan Zazzaroni, tramite il Corriere dello Sport, ha così commentato la possibile titolarità dello juventino Fagioli contro la Croazia. Zaccagni, esterno della Lazio, dovrebbe partire dalla panchina:

IL COMMENTO – «Non so ancora se Fagioli giocherà Croazia-Italia. Dubito che Spalletti lo utilizzi, soprattutto dall’inizio. So però che negli ultimi giorni se ne è invocato l’impiego eleggendolo a salvatore della Patria, o quasi, e non solo a sostituto ideale del criticatissimo Jorginho. In questa sorta di ridicolo appello c’è la sconfitta più severa del calcio italiano, del nostro non-sistema, del concetto di progetto tecnico e pianificazione. Il ct ha spiegato di aver effettuato una scelta tecnica e ha avuto coraggio. Mi amareggia tuttavia il fatto che un Paese con una storia calcistica importante come la nostra, oltretutto campione europeo in carica, si sia ridotto così. Parliamo tanto di merito, di impegno, di senso di responsabilità e lotta per la conquista di un posto in azzurro, il massimo per un player, e poi nel momento decisivo ci ritroviamo per disperazione a puntare su un ragazzo che in un anno non ha avuto la possibilità di accumulare nemmeno un’ora di gioco».