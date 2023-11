Italia, Provedel vede l’azzurro: gli impegni del portiere della Lazio in Nazionale

Ivan Provedel è l’unico giocatore della Lazio convocato in Nazionale, ecco quando sarà impegnata la retroguardia

Ultimo impegno in campionato, domani all’Olimpico nel derby contro la Roma, poi anche per la Lazio sarà il tempo di riposarsi un turno e lasciare il palcoscenico alla Nazionale Italiana. Lo sa bene il portiere Ivan Provedel, l’unico scelto da Luciano Spalletti nell’arsenale biancoceleste.

A tal proposito, gli azzurri scenderanno in campo in due occasioni: venerdì 17 novembre contro la Macedonia del Nord e lunedì 20 novembre contro l’Ucraina. Questi quindi sono gli appuntamenti nei quali il capitolino si unirà ai compagni, anche se (chiuso dalla concorrenza di Donnarumma, Vicario e Meret) rimangono minime le possibilità di vedere il classe ’94 nell’undici titolare dell’allenatore ex Napoli.