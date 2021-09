Italia, Immobile e la crisi in azzurro: Kean e il falso 9 alternative di Mancini

Immobile continua a non dare garanzia con la maglia dell’Italia, così Mancini studia le alternative: Kean e il falso 9 nella testa del c.t.

Un Immobile con la Lazio e uno con l’Italia. Uno scattante e letale sotto porto, l’altro lontano parente del killer biancoceleste. È questo quello che accade al 17 della Nazionale quando veste la maglia azzurra. E adesso, dopo un Europeo vinto ma non giocato da protagonista, Roberto Mancini gli avrebbe tolto l’intoccabilità.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. starebbe studiando l’alternativa a Immobile. Un piano B con riguarderebbe soprattutto Moise Kean. L’attaccante, fresco di ritorno alla Juventus, garantisce una interpretazione del ruolo più dinamica. Inoltre, potendo giocare anche sull’esterno, potrebbe consentire anche uno scambio con Insigne a partita in corso; con il capitano del Napoli al centro dell’attacco da falso 9 come fatto anche all’Europeo. Mancini ci pensa, intanto Immobile avrà un’occasione importante stasera a Basilea contro la Svizzera.