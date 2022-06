Italia, Chiellini ricorda l’Europeo: «Si percepiva qualcosa di magico»

L’ormai ex difensore dell’Italia Chiellini è tornato a parlare dell’Europeo vinto la scorsa estate dalla Nazionale

Giorgio Chiellini, che lo scorso 1 giugno ha detto addio alla Nazionale, in una lunga intervista alla BBC è tornato a parlare anche dell’Europeo vinto la scorsa estate con l’Italia.

NAZIONALE – «Trattenuta su Saka? L’emblema di tutto l’Europeo, il meme più gettonato dell’estate. In realtà in campo non pensavo potesse diventare iconica, uno dei pochi errori durante l’Europeo. Ho letto male una traiettoria, potevo benissimo appoggiare palla, mi è sgusciato da sotto e la prima reazione è stata di prenderlo. Mi mancava un trofeo internazionale, con i Mondiali sono stato sfortunato. Il calcio è lo sport del diavolo come dice Allegri. Quest’estate qualcosa di magico si percepiva, ero convinto ce la saremmo giocata con i migliori, ma vincere…».