Lazio, Casiraghi: «Immobile è impressionante mentre Zaniolo…»

Pierluigi Casiraghi ha parlato dell’attuale momento della Nazionale italiana e molto altro

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante della Lazio, è intervenuto per parlare della situazione della selezione del CT Mancini ma non solo. Ecco ciò che ha detto.

PARLA CASIRAGHI – «Mancini ha raccolto un’eredità pesante, ed è stato davvero bravo a plasmare il gruppo. Si è preso dei rischi cercando di cambiare sia i giocatori, sia la mentalità. Oggi, non a caso, abbiamo una Nazionale divertente e vincente. L’attaccante italiano che mi piace di più? Difficile fare un nome. Quelli che sta impiegando Mancini sono sicuramente i migliori. Immobile e Zaniolo? L’attaccante della Lazio, già da qualche anno, ha una media gol impressionante, è fantastico. Il romanista, invece, sta bruciando tutte le tappe: ha qualità, personalità e un gran fisico. In campo, la palla se la fa dare senza paura ed è una dote che hanno solamente i grandi. Come finisce il campionato? Juventus, Inter, Lazio e Napoli».