Italia, Caputi: «Immobile? Non vedo nessun giallo, solo la sua voglia di esserci»

Italia, Massimo Caputi ha difeso Ciro Immobile tornando sulla mancata partenza del giocatore per Budapest: le parole

Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il momento dell’Italia di Mancini. Tra i tanti temi toccati, c’è anche la mancata partenza per Budapest di Immobile. Le sue parole:

«Non ci vedo alcun giallo ma la voglia del giocatore di giocare con la Nazionale. Ci ha provato fino alla fine, poi il peso del campionato ha avuto la meglio, non aveva senso rischiare adesso. Ci sono tanti che sono tornati a casa o non sono andati per preservarsi per tornare a giocare con il club».